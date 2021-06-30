Югорчане отдали мошенникам 3 миллиона рублей за сутки
Фото: Татьяна Коркина
За прошедшие сутки югорчане отдали мошенникам 3 миллиона рублей, в полицию с заявлениями обратились 20 потерпевших.
Сразу трое сургутян преклонного возраста за день лишились крупных сумм. Им позвонили мнимые сотрудники банков и сообщили, что со счётов банковских карт происходит «утечка денег». К мошенникам подключались и мнимые полицейские, которые подтверждали сказанное. В итоге сообщали всю персональную информацию и теряли 1,5 миллиона рублей.
Вартовчанин решил купить автозапчасти в Интернете, но купить их он решил на непроверенном сайте и лишился почти 13 тысяч рублей. А в Нефтеюганске мужчина хотел купить игровой аккаунт в онлайн-игре «World of Tanks» и потерял 6 тысяч рублей.
Жительницы Нягани и Ханты-Мансийска, желая заранее оплатить свои предстоящие поездки, пополнили карманы мошенников на 31 тысячу рублей. В обоих случаях югорчанки перешли по ссылкам, где ввели реквизиты своих банковских карт, после чего с карт списали все накопления.
По всем случаям возбуждены уголовные дела.