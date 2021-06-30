В Ханты-Мансийске проводят санитарную обработку остановок, лавочек и урн Фото: Городской информационный центр

За последнее время в Югре растёт заболеваемость COVID-19. Поэтому в Ханты-Мансийске проводят санитарную обработку дорожных сетей и объектов внешнего благоустройства, особенно уделяют внимание обеззараживанию остановок, лавочек и урн.

В рамках муниципального контракта к работам приступили бригады МДЭП Ханты-Мансийска. Поверхности обрабатывают хлорсодержащей смесью – гидрохлоридом натрия, который безопасен для окружающих. Каждый день от вируса обрабатывают общественные места и объекты общего пользования.

Со слов заместителя директора Департамента городского хозяйства Администрации Ханты-Мансийска, обрабатываются остановки и детские игровые площадки. Управляющие компании должны заниматься дезинфекцией подъездов жилых домов.

Одновременно с этим, в городе начался второй этап обработки от клещей, а третий этап стартует в августе. Помимо акарицидной специалисты проводят обработку водоёмов от личинок москитов и кровососущих насекомых.