В столице Югры из-за нарушений ПДД пострадали два человека Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.

В Ханты-Мансийске на улице Тобольский тракт 50-летний мужчина, управляя автомобилем «Уаз», при выезде с прилегающей территории нарушил правила дорожного движения. В результате он столкнулся с автомобилем «Тойота», за рулём которого находился 32-летний мужчина. Оба водителя получили травмы.

Также, сотрудниками ГИБДД задержаны 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 20 наказаны за выезд на полосу встречного движения, 29 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к соблюдению правил, и внимательности на дорогах.