Семья из Урая готовится к финальному этапу Фестиваля ГТО Фото: Региональный центр тестирования ГТО по Югре

Семья Лаврентьевых из Урая готовится к финальному этапу Фестиваля ГТО. Всероссийский этап Фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд пройдет в Ставрополе с 8 по 12 июля. Семья из Урая победители в региональном этапе и готовятся представлять Югру на финальных соревнованиях. В семейной команде мама Светлана, папа Александр, дочка Алина и дедушка Михаил.

- Уже на протяжении двух месяцев, после завершения регионального этапа Фестиваля ГТО среди семейных команд, мы тренируемся ежедневно. После работы идём на стадион. Свои тренировки мы поделили на 2 части: один день – бег, второй день – силовые упражнения и растяжка. Отрабатываем не только количество повторений каждого упражнения, но и технику выполнения», – рассказала Светлана Лаврентьева.

Финальный этап пройдёт на территории физкультурно-оздоровительного комплекса, в легкоатлетическом манеже и на стадионе. Региональный этап Фестиваля «Готов к труду и обороне» среди семейных команд проходил на базе Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва в Ханты-Мансийске и семья Лаврентьевых стала абсолютным победителем командного зачета, получила кубок фестиваля и путевку на участие в III этапе соревнований.