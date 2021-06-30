В Сургуте полицейский ответит за избиение и жестокое обращение с задержанными Фото: pixabay.com

В Сургуте следователи завершили расследование дела, которое возбудили после опубликования в СМИ видеозаписи о причинении полицейским травм женщине. Бывшему 32-летнему полицейскому предъявлено обвинение сразу в 4 преступлениях по статье "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия".

Когда полицейский работал оперативным дежурным одного из отделов полиции Сургута, из личной неприязни к людям, доставленным в отдел из-за административного правонарушения он часто применял насилие, боевые приёмы. Обвиняемый, без каких-либо причин, ударил электрошокером 45-летнего задержанного и применил против него боевые приёмы, в результате которых потерпевший потерял сознание.

Кроме того, в ночное время, обвиняемый применил болевой приём при задержании и избил 33-летнего задержанного руками и ногами. После этого он поместил его в специальное помещение, где находился ещё один 33-летний задержанный, и распылил там слезоточивый газ, из-за чего потерпевшие получили химические ожоги роговиц обоих глаз.

В ту же ночь обвиняемый, решил наказать 41-летнюю женщину за отказ признаваться в преступлении и прекратить видеозапись разговора с полицией на мобильный телефон, удерживая её руку за спиной ударил по ногам потерпевшей, от чего она упала и получила травму – растяжение локтевого сустава и перелом локтевой кости. Выйдя из отдела полиции потерпевшая обратилась в больницу и разместила в Интернете запись произошедшего, которая послужила поводом для проверки и возбуждения уголовного дела.

Обвиняемый не признал вину, но следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело направлено в суд.