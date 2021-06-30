Кражи и наркотики: в Югре за день зарегистрировано 64 преступления Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за день зарегистрировано 64 преступления. В Нижневартовске 32-летняя женщина, находясь в магазине по улице Ленина, попыталась украсть косметику на 2 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, нарушительница находится под подпиской о невыезде.

Также в Нижневартовске 16-летний юноша, находясь в квартире по улице Нефтяников, похитил банковскую карту мужчины. Парень рассчитался чужой картой в двух компьютерных клубах и магазинах на сумму 4 тысяч рублей. Ведётся проверка.

В посёлке Горноправдинске подозреваемый в одном из магазинов украл сотовый телефон у женщины на сумму 23,5 тысячи рублей. Против мужчины возбуждено уголовное дело.

Кроме того, полицейские Нижневартовска задержали 35-летнего мужчину с подозрительным свёртком, внутри которого находился светлый порошок, содержащий в своём составе мефедрон массой 0,845 грамма. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Также в Нижневартовске, сотрудники уголовного розыска нашли 55-летнего подозреваемого, который, обманул мужчину, попросив позвонить и похитил у него телефон. Задержанный мужчина находится под подпиской о невыезде.