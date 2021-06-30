Коронавирус в Югре. Последние новости на 30 июня 2021 года: умер один человек Фото: pixabay.com

В Югре сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом, число заболевших увеличивается с каждым днём. Так, за минувшие сутки зарегистрировано 120 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. За весь период зафиксировано 59 763 случаев заболевания. Самое большое число заразившихся за день в Сургуте - человек.

За сутки прошли обследование на COVID-19 обследованы 971 человек. В тяжёлом состоянии находятся 82 пациента. С сожалению, один человек с подтверждённым ковидом за сутки скончался. Всего умерли от коронавирусу 809 человек. Но хорошо то, что за сутки выписали по выздоровлению 104 человека, за весь период пандемии смогли вылечится 57 768 жителей региона.

В России выявлено 20 616 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 652 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 697 человек. Всего выявлено 5 493 557 случаев коронавируса и за весь период умерли 134 545 человек, выздоровели 4 984 037 человек.

Из последних новостей: В двух городах Югры ввели обязательный локдаун для непривитых. Действовать новые запреты начнут со 2 июля и продлятся минимум до 23 июля.

Кроме того, мы сообщали, что сотрудники югорского физкультурного диспансера привились от коронавируса. Спортсмены и персонал ответственно подошли к вакцинации.