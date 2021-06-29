Команда Югры выступит в финале Кубка России по плаванию Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Югорчане выступят в финале Кубка России по плаванию. Команда Югры по плаванию уже активно готовится к выступлениям в финале Кубка России. Соревнования пройдут в Обнинске Калужской области с 3 по 5 июля. В сборной Югры выступят 14 спортсменов: сургутяне Алёна Ефимова, Ярослав Потапов, Дмитрий Леонов, Владислава Петухова, Яна Киселевская, Кирилл Рихельгоф, вартовчане Никита Ульянов, Елизавета Агапитова, Екатерина Ерешко, а также пловцы из окружной столицы Мария Кудинова, Лада Брагина, Артём Николаев, Андрей Панасюк и Марина Гефлинг из Нефтеюганска.

Первые заплывы начнутся уже в эту субботу, 3 июля. В финале Кубка России спортсмены будут соревноваться на дистанциях от 50 до 1 500 метров в разных стилях плавания.