Полицейские Сургутского района задержали девушку с экстази в лифчике Фото: pixabay.com

Сотрудники ДПС Сургутского района на автодороге «Северный обход Сургут» остановили автомобиль, в салоне которого находились водитель и трое пассажиров, одной из них была 19-летняя девушка.

Во время разговора с полицейскими девушка не стала отрицать, что у неё при себе имеется запрещенное вещество. Во время обыска в лифчике подозреваемой нашли свёрток, внутри которого находилось 5 таблеток жёлтого цвета. Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством - экстази, общей массой 2,25 грамма.

Девушка объяснила, что она приобрела наркотик в одном из интернет-магазинов, узнала местонахождение тайника и попросила своих знакомых отвезти её по указанным координатам, при этом о цели поездки, водителю не рассказала.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Преступница будет находится под подпиской о невыезде, за преступление ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.