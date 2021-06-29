Сотрудники югорского физкультурного диспансера привились от коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Сотрудники физкультурного диспансера, желающие поставить прививку от коронавирусной инфекции, без отрыва от рабочего процесса смогли пройти процедуру на работе. - Работая с окружной командой по биатлону, взаимодействие происходит с большим количеством людей, и стоит позаботиться не только о себе, но и об окружающих, обо всей команде. Спортсмены и персонал ответственно подошли к вакцинации от коронавируса, так как от летнего тренировочного сезона зависит результат команды в соревновательный период, - поделился массажист Горбушин Анатолий. Коронавирусная инфекция в последние месяцы в Югре набирает обороты, поэтому ужесточаются антиковидные меры профилактики. По информации Департамента здравоохранения ХМАО-Югра, один из надёжных способов победить инфекцию является вакцинация.