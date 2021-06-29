В Сургуте водитель «Шевроле» проехал на красный и спровоцировал аварию Фото: ГИБДД России

За вчерашний день на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.

В Сургуте на светофоре «Югорский тракт – улица Энергетиков» 67-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле» выехал на перекресток на красный сигнал светофора где столкнулся с автомобилем «Фольксваген», за рулём которого находился 31-летний мужчина. В результате ДТП водитель и 63-летняя пассажирка автомобиля «Шевроле» получили травмы.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержаны 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 75 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 37 – за нарушение требований к перевозке детей.