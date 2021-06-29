Число заболевших коронавирусом в Югре на 29 июня 2021 года увеличилось на 120 человек Фото: pixabay.com

Пандемии коронавируса продолжается и число заболевших жителей Югры уже достигло 59 763 человек, что составляет 3549,65 случая на 100 тысяч населения. За минувшие сутки подтверждено 120 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 11 случаев, 18-29 лет – 20 случаев, 30-49 лет – 50 случаев, 50-64 лет – 20, старше 65 лет – 19. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 113 случаев, 7 случаев завозных.

По клиническим проявлениям у 1 человека клиническая картина заболевания отсутствовала, признаки ОРВИ установлены у 97 человек, диагноз «пневмония» поставлен 22 заболевшим. Контакт установлен в 119 случаях, по 1 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 7 863 человека, сняты с наблюдения – 228 201 житель региона. За сутки на COVID-19 обследованы 971 человек, всего прошли обследование на коронавирус 1 805 123 жителя округа.

Больше всего случаев заражения за прошедшие сутки выявлено: в Сургуте – 21; Советском районе – 15; Нижневартовске – 14; Ханты-Мансийске – 12 и Югорске – 12. Также за день зафиксированы случаи COVID-19: в Лангепасе – 10; Мегионе – 7; Нефтеюганске – 6; Урае – 6; Нягани – 4; Кондинском районе – 4; Нижневартовском районе – 2; Когалыме – 1; Пыть-Яхе – 1; Радужном – 1; Березовском районе – 1; Нефтеюганском районе – 1; Октябрьском районе – 1; Сургутском районе – 1.

В тяжёлом состоянии находятся 82 пациента тяжелое, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки от коронавируса скончался 1 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 809 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 104 человека, за весь период пандемии вылечились 57 768 югорчан.

В России выявлено 5 493 557 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, в том числе за последние сутки – 20 616 новых случаев. За весь период выписано по выздоровлению 4 984 037 человек.