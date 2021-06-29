В Югре житель Ямала пытался избежать наказания и дать взятку полицейскому Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственный отдел Пыть-Яха завёл уголовное дело против 32-летнего жителя Ноябрьска, он подозревается в покушении на дачу взятки.

По версии следователей 21 июня около 18 часов подозреваемый, уже лишенный прав на управление автомобилем, попался сотрудникам ДПС за рулём. В патрульной машине мужчина, желая избежать наказания передал сотруднику полиции взятку в сумме 10 тысяч рублей.

Полицейский отказался брать деньги и сообщил о притуплении в дежурную часть. По уголовному делу проводится расследование.

Напомним, мы писали ранее, как за взятку задержали бывшего сотрудника следственного изолятора в Нижневартовске. А также о том, как в Пыть-Яхе пьяный водитель покрыл матом полицейского и попытался дать взятку в 100 тысяч рублей.