В Радужном мужчина обворовал летнее кафе, увезя холодильник, мангал и умывальник Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 44 преступления. Так, в Радужном 53-летний мужчина, на прилегающей территории к городскому рынку, украл вагон-контейнер, в котором находились атрибуты и оборудование для летнего кафе, а именно: две морозильные камеры и витринный холодильник, умывальник, мангал, угли, шампура, 2 палатки. Всё это на довольно приличную сумму в 200 тысяч рублей.

А в Сургуте старший контролёр-кассир обнаружил поддельные деньги номиналом 5 тысяч рублей Возбуждено уголовное дел, ведётся проверка.

Кроме того в округе за сутки раскрыто 2 ранее зарегистрированных преступления. Сотрудники уголовного розыска Нижневартовска задержали 46-летнего подозреваемого, который, повредив замок, залез в чужой гараж и похитил оттуда 5 комплектов колёс на общую сумму 110 тысяч рублей. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.