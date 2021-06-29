Партия «Новые люди» подготовит более ста политических команд в Югре

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Более ста политических команд приняли участие в образовательном форуме «Новый город», который состоялся в Югре 27 июня при поддержке партии «Новые люди». Такие сборы – инновационный способ подготовить сторонников партии к участию в предвыборной кампании в Госдуму. За один творческий день волонтеры освоили обширную образовательную программу и приобрели знания, необходимые для помощи кандидатам.

На выборы в Государственную Думу, которые пройдут осенью 2021 года, партия выставит более 200 кандидатов. Партия планирует пройти пятипроцентный барьер и сформировать в Госдуме свою фракцию. В Югре представители партии также поборются за места в Законодательном собрании.

Чтобы помочь своим кандидатам победить на выборах, партия уже сейчас активно готовит политические команды волонтеров, которые будут участвовать в предвыборной кампании. Подготовка проходит в формате тренингов и курсов. На них лидеры политических команд не только получают весь спектр знаний и навыков, но и учатся взаимодействовать с жителями.

- У партии множество свежих современных идей. Одна из них – выездные образовательные программы, участники которых за один-два дня полностью погружаются в предвыборный процесс. Мы должны стремиться сделать выборы более качественными, чтобы во власть пришли новые люди, способные развивать экономику и социальную сферу. Подобные встречи сторонников партии отлично работают на эту задачу, - считает секретарь регионального отделения партии «Новые люди» по ХМАО-Югра Алина Киселева.

Югорчане, разделяющие взгляды партии, приняли участие в загородном сборе. На протяжении целого дня они знакомились друг с другом, слушали лекции, выполняли задания политтехнологов, проходили квесты и мастер-классы. Волонтеры научились инициировать проекты, освоили азы политтехнологий, методы организации мероприятий и акций, основы работы с прессой и соцсетями.

- На сборах мы увидели огромное количество заинтересованных людей, готовых вместе с нами улучшать жизнь в регионе. С такой командой нам по плечу любые задачи, - подытожила Алина Киселева.

Один из принципов работы партии - не привлекать к предвыборной кампании наемных агитаторов. С жителями общаются только те, кто разделяют их взгляды. Сторонники партии объединяются в политические команды, количество которых по всей стране на сегодняшний день исчисляется тысячами.