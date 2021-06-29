В Нефтеюганском районе мужчина вспомнил армию и решил покататься на спецтехнике Фото: ОМВД России по Нефтеюганскому району

В дежурную часть по Нефтеюганскому району поступило заявление об угоне спецтехники. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался 30-летний неработающий житель сельского поселения Усть-Юган.

Оперативники выяснили, что недавно мужчина с товарищем отправился на поиски рыбного места. Увидев на участке два болотохода, подозреваемый вспомнил службу в армии и решил продемонстрировать приятелю навыки вождения спецтехникой. Уехать далеко не удалось, в одном болотоходе закончилось топливо, а второй вышел из строя и нарушитель закона убежал с места преступления.

Против югорчанина возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.