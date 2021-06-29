Коронавирус в Югре. Последние новости на 29 июня 2021 года: вакцинация продолжается Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 29 июня 2021 года. За сутки подтверждено 118 случаев коронавируса, в 15 муниципалитетах. За весь период пандемии зарегистрировано 59 643 случая новой коронавирусной инфекции. Больше всего случаев заболевания коронавирусом выявлено в Сургуте. За сутки на COVID-19 прошли обследование 2 976 человек.

В структуре клинических проявлений у 4 человек клиническая картина заболевания отсутствовала, клинические проявления ОРВИ установлены у 101 человек, диагноз «пневмония» поставлен 13 заболевшим. С марта прошлого года зафиксировано 808 летальных случая. За сутки выписаны по выздоровлению 21 человек, за весь период пандемии вылечились 57 664 жителя региона.

Югорские сотрудники МЧС вакцинировались от COVID-19. Мероприятия по вакцинации сотрудников предприятий Ханты-Мансийка продолжаются.

За последние сутки в России выявлено 21 650 новых случаев коронавируса, всего зарегистрировано 5 472 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 4 969 340 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.