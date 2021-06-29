Погода в Югре на 29 июня 2021 года: местами дождь с грозой Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 28 июня 2021 года: температура воздуха днём +22, +27 °С, местами +16, +21 °С, по юго-западным районам до +30 °С. Температура ночью +12, +17 °С, местами +6, +11 °С. Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днём с грозой. Ветер северный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с, днём в отдельных районах порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +22, +24 °С, ночью +12, +14 °С. Переменная облачность. Ночью без осадков, днём кратковременный дождь. Ветер северный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с.

На Руси в деревнях часто устраивали толоки - так назывались пиры для тружеников, которых приглашали ради того, чтобы унавозить поля. Работников угощали обедом и вином, а застолье продолжалось до самого вечера, переходя в игры, песни и пляски. Считается, что толоки прежде устраивали с целью помочь бедным семьям - чтобы они за свою работу получили достойную награду и хороший отдых.