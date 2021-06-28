Государственную аттестационную комиссию в югорском госуниверситете возглавил Олег Бережанский

Государственную аттестационную комиссию в Индустриальном институте Югорского государственного университета в Нефтеюганске возглавил начальник Правдинского района электрических сетей нефтеюганского филиала компании Олег Бережанский. В течение двух дней он оценивал дипломные проекты более двадцати выпускников профильного учебного заведения.

Кандидатуру Бережанского на роль председателя госкомиссии утвердило Министерство образования и науки РФ. В энергетике специалист работает почти 30 лет, за свои заслуги он удостоен звания «Почетные энергетик».

По словам директора Индустриального института (филиала) Югорского госуниверситета Людмилы Нестеровой, с компанией давно выстроили взаимовыгодные отношения в подборе перспективных сотрудников для работодателя и в повышении качества профессиональной подготовки выпускников.

- Мы доверяем профессионализму сотрудников энергокомпании, - подчеркнула Нестерова.

Олег Бережанский пожелал будущим коллегам развития в профессии, ведь отрасль находится на стадии технологического переустройства. Он подчеркнул, что председательствовать на госаттестации будущих энергетиков – это ответственная и почетная миссия.

- Молодые люди выбрали интересную, одну из основных для нашей отрасли, специализацию – монтаж, наладку и эксплуатацию энергооборудования. Им предстоит отвечать за состояние важнейших элементов энергосистемы – подстанционных объектов. Компания «Россети Тюмень» может доверить обслуживание энергообъектов только высококвалифицированным молодым специалистам, – отметил Олег Бережанский.