Число заболевших коронавирусом в Югре на 28 июня 2021 года увеличилось на 118 человек Фото: pixabay.com

В Югре продолжается рост заболеваемости коронавирусом, за сутки заболело ещё 118 человек, в 15 муниципалитетах. За весь период пандемии зарегистрировано и подтверждено 59 643 случая новой коронавирусной инфекции, что составляет 3541,53 случая на 100 тысяч населения. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 8 случаев, 18-29 лет – 31 случаев, 30-49 лет – 56 случай, 50-64 лет – 17, старше 65 лет – 6. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 10 случаев, 18 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 101 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 диагностирована пневмония, у 4 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 106 случаях, по 9 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 7 448 человек, сняты с наблюдения – 227 919 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 2 976 человек, всего прошли обследование 1 804 152 югорчанина.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано: в Сургуте – 25; Нижневартовске – 15 и Ханты-Мансийске – 13. Также случаи коронавируса за день выявлены: в Лангепасе – 10; Нефтеюганске – 10; Советском районе – 10; Югорске – 9; Нягани – 7; Урае – 6; Кондинском районе – 4; Сургутском районе – 3; Мегионе – 2; Октябрьском районе – 2; Когалыме – 1; Белоярском районе – 1.

Состояние 74 пациентов по-прежнему тяжёлое, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 808 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 21 человек, за весь период пандемии вылечились от ковида 57 664 жителя Югры.

На сегодняшний день в России выявлено 5 472 941 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, в том числе за последние сутки зарегистрировано 21 650 случаев. За весь период выписано по выздоровлению 4 969 340 человек.