В Ханты-Мансийске накажут мужчину, который прокатится на чужом авто по улицам города Фото: pixabay.com

В Югре зарегистрировано 123 преступления за сутки. По горячим следам раскрыто 75.

В Сургуте 25-летний мужчина украл велосипед марки «STOMPER» из подъезда дома по улице 30 лет Победы. Возбуждено уголовное дело, ранее судимый нарушитель находится под подпиской о невыезде. В дежурную часть Урая обратилась 55-летняя югорчанка и рассказала, что кто-то в магазине похитил из камеры хранения её пакет с лекарствами и продуктами. Ущерб потерпевшей составил более 3 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Ханты-Мансийске 30-летний мужчина воспользовался ключами от автомобиля, которые он взял у знакомого в доме и угнал «Ниссан Пульсар». Мужчина прокатился по улицам города, автомобиль вернули владельцу, а против мужчины возбуждено уголовное дело. В Советском полицейские задержали 35-летнего мужчину, у которого нашли свёрток с наркотиком массой 0,51 грамма. Возбуждено уголовное дело, уже судимый за аналогичное преступление югорчанин находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, сотрудниками уголовного розыска Нижневартовска задержан 46-летний подозреваемый, который сломал замок и залез в гараж, расположенный на 3 километре автодороги «Нижневартовск – Излучинск». Оттуда он украл надувную лодку и лодочный мотор, на общую сумму порядка 170 тысяч рублей. Преступник находится под подпиской о невыезде.