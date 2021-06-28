В Югре состоялась встреча молодых предпринимателей Урала «СоциоДрайв – 2021» Фото: Городской информационный центр

Слёт социальных предпринимателей Уральского федерального округа «СоциоДрайв – 2021» завершился на выходных в Ханты-Мансийске. Учатниками мероприятия стали более 2 тысяч человек, это социальные предприниматели и социально ориентированные НКО, федеральные эксперты, представители власти регионов Урала, представители организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и СО НКО.

Участники рассмотрели новые подходы к управлению проектами, в том числе в ситуации пандемии. Кроме того, участвовали в образовательной площадке по брендингу социальных проектов, бизнес-игр и тренингах для лидеров социальных проектов. Для них провел тренинг-сессии, воркшопы, мастер-классы для развития и усиления потенциала лидеров социальных проектов.

По итогам слёта определены победители рейтинга муниципальных образований, которые успешно реализовали поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. По результатам 2020 года лучшим стал Ханты-Мансийск.

- Это мероприятие очень долгожданное, так как была пандемия, а я человек очень общительный. Я зарядилась энергией, так как люди все здесь позитивные, знают, чего хотят. Много инсайтов, очень много - поделилась социальный предприниматель из Нягани Марина Ахметгалиева.

Программа слёта социальных предпринимателей УрФО получилась насыщенной, несмотря на ограничительные меры. Участники надеются, что их встреча в следующем году будет такой же успешной.