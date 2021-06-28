В аварии в Сургуте пострадал мотоциклист Фото: ГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в котором 5 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

На улице Центральная СОК «Прибрежный» в Сургуте 44-летний водитель мотоцикла «Ирбис» не справился с управлением и перевернулся на обочине. В результате ДТП водитель получил травмы. Мотоциклист ехал без шлема и защитной экипировки.

Стоит отметить, что с начала года с участием мототранспорта в Югре зарегистрировано 34 ДТП, в которых 3 человека погибли и 38 получили травмы.

В Югре сотрудниками ГИБДД задержаны 38 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 17 – за отказ от медицинского освидетельствования, 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 36 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 108 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает мотоциклистам и скутеристам о соблюдении ПДД.