В Югорской столице продолжается борьба с клещами, москитами и грызунами Фото: Городской информационный центр

В Югорской столице продолжается борьба с опасными для человека насекомыми. От клещей обрабатывают спортивные, детские площадки, территории, прилегающие к детским садам, школам, учреждениям здравоохранения и социальной защиты, административным зданиям, парки, скверы, места отдыха, кладбища и территории природного парка «Самаровский чугас».

Сейчас проводится второй этап обработки территории, в первый этап обработан 231 объект общей площадью 170 га. Третий этап стартует в августе. Кроме клещей, специалисты обрабатывают водоёмы от личинок москитов и кровососущих насекомых. Препараты, применяемые при обработке, выступают дезинфекторами, устраняя не только насекомых, но и опасные вирусы и микроорганизмы. Уже обработано 15 водоёмов. Также специалисты проведут обработку территории многоквартирных домов от грызунов, ведь их размножении в жилых и общественных помещениях – не просто неприятное явление, это может стать предпосылкой к опасным вирусным эпидемиям, вспышкам заболеваний среди людей и домашних питомцев, сопровождается порчей имущества и еды. Обработка жилых помещений от грызунов пройдет в сентябре текущего года. Жители и предприятия города могут направить в адрес отдела экологии Департамента городского хозяйства предложения по территориям, которые необходимо обработать. Обратиться можно по телефону 32-33-92 и объект будет включен в перечень на следующий год.