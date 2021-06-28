Югорчанин, напавший с топором на участкового, признал свою вину и ждет суда Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи Нягани завершили расследование уголовного дела против 30-летнего жителя Октябрьского района. Он обвиняется по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Как сообщают следственные органы, 24 мая этого года в ночное время нетрезвый мужчина, разозлившись на полицию из-за привлечения его и его брата к уголовной ответственности, приехал к дому участкового, в село Шеркалы Октябрьского района. Югорчанин стал рушить дом полицейского, несколько раз ударив топором по оконному стеклу и входной двери дома. Когда полицейский вышел и пытался остановить злоумышленника, он начал угрожать ему и размахивать топором. В итоге преступник поранил руки полицейского топором.

Во время следствия обвиняемый раскаялся. Но следователи собрали достаточно доказательств его вины и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.