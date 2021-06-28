В Югре специалисты Росгвардии выявили поддельные документы у охранника Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО-Югре

Специалист лицензионно-разрешительной работы засомневался в подлинности удостоверения частного охранника, в котором подпись руководителя учебной организации и инспектора Росгвардии не совпадало с настоящим. Документы переданы в полицию для разбирательства.

Росгвардейцы также выявили механические изменения в оружии, которое предоставил владелец для продления срока действия разрешения. Возбуждено уголовное дело.

За минувшие сутки в Югре специалисты Росгвардии выявили 4 нарушения, в электронном виде поступило более 100 заявлений от жителей и юридических лиц, а добровольно сдано 6 штук гладкоствольного и газового оружия.

Ранее мы писали, как Росгвардейцы Сургута задержали двух местных жителей, подозреваемых в разбое.