Молодежь Югры участвовала в автоквесте по окружной столице Фото: Молодежный центр Фото: Юлия Кучеренко

Молодежь Югры приняла участие в автоквесте, который состоялся в Ханты-Мансийске в воскресенье. В увлекательное приключение по городу отправились семь автомобилей. Организаторами мероприятия стали Управление спорта и молодежной политики Администрации города, городского Молодежного центра и автомобильного объединения «DRIVERS - В движении». Они приготовили для участников такие испытания, в которых азарт, драйв и приключения стали главными спутниками.

Команды начали прохождение квеста с территории КВЦ «Югра-Экспо» по девяти ключевым заданиям. Проезд по запутанному маршруту, отгадывание локаций, решение загадок – и все это под зорким глазом наблюдателей. Участники посетили зашифрованные в посланиях достопримечательности столицы Югры и сделали селфи на их фоне. За каждый пройденный этап они получали баллы. - Считаю, что такая форма досуга очень близка молодёжи, поскольку заставляет двигаться, отгадывать задания и познавать любимый город. Это интересно, круто и позволяет объединять ребят в команды для решения задач - прокомментировал руководитель Ханты-Мансийского автомобильного объединения Артём Соседов. Все участники квеста зарядились положительными эмоциями, а победители получили призы – все то, что пригодится в быту каждому путешественнику, а так же восполнили топливные баки на 45 литров. Победу одержала команда «Страхоминаторы», второе и третье место заняли команды «Ваня» и «Ой, всё».