За прошедшую неделю в Югре зарегистрирован 51 пожар Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

За прошедшую неделю в Югре зарегистрирован 51 пожар, пожарные спасли 20 человек, имущество и ценности жителей на сумму более 2 миллионов рублей.

Чаще всего горели жилые дома, дачи, гаражи, бани и автомобили. Пожарные выезжали на возгорания сухой травы и мусора. Основная причина пожаров - нарушения при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, а также нарушение пожарной безопасности.

Кроме того, с начала пожароопасного периода на территории Югры зарегистрировано 147 природных пожаров на общей площади 5808,07 гектар.

Лесные пожары зарегистрированы на территории Кондинского, Урайского, Юганского, Сургутского, Советского, Самаровского, Нефтеюганского, Березовского, Октябрьского, Белоярского, Аганского, Мегионского, Няксимвольского и Нижневартовского лесничества.

Но стоит отметить, что на сегодняшний день в округе нет действующих природных пожаров.

Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности, а при пожаре незамедлительно сообщить по телефонам 101 или 112.