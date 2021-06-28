Коронавирус в Югре. Последние новости на 28 июня 2021 года: больше всего выявлено в Сургуте Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 28 июня 2021 года. В Югре растёт количество заболевших, за вчерашние сутки зарегистрировано 115 случаев заражения, что привело к цифре - 59 525 случаев новой коронавирусной инфекции за весь период пандемии. Темп прироста по округу за предшествующие сутки равен 0,19%.

Больше всего случаев заболевания за день выявлено в Сургуте – 21. За сутки на COVID-19 обследованы 4 998 человек. За весь период от COVID-19 умерли 808 человек. За сутки выписано 43 человека, за весь период пандемии выздоровели 57 643 югорчанина.

В России подтверждено 5 451 291 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, в том числе за последние сутки – 20 538 новых случаев. За весь период выписано по выздоровлению 4 956 714 человек.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.