Погода в Югре на 28 июня 2021 года: преимущественно без осадков Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 28 июня 2021 года: температура воздуха днём +23, +28 °С, по северным и восточным районам +17, +22 °С. Температура ночью +10, +15 °С, по северным и восточным районам +4, +9 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, по северным районам небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +24, +26 °С, ночью +11, +13 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

На Руси крестьяне в этот день наблюдали приметы. «Дождь на Фита - плохо для жита», - говорили в народе. Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает - хлеб не вызревает».