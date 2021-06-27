Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 июня 2021 года увеличилось на 115 человека

Фото: департамент здравоохранения Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 27 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 115 и составило 59 525 человек.

По данным оперштаба Югры, новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 19 муниципалитетах: Сургут – 21, Нижневартовск – 13, Ханты-Мансийск – 11, Советский район – 9, Нефтеюганск – 8, Нягань – 7, Сургутский район – 7, Урай – 6, Нижневартовский район – 5, Лангепас – 4, Мегион – 4, Югорск – 4, Кондинский район – 4, Нефтеюганский район – 4, Пыть-Ях – 3, Когалым – 2, Радужный – 1, Березовский район – 1, Октябрьский район – 1.

На момент выявления у 78 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 зафиксирована пневмония, у одного – бессимптомно. Контакт установлен в 106 случаях, по девяти пациантам контакты уточняются.

Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 7 450 человек, сняты с наблюдения – 227 745. Состояние 74 пациентов тяжелое, 51 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 808 человека. За сутки излечились 43 человека, за весь период пандемии – 57 643 югорчанина.

За сутки в лабораториях на COVID-19 обследованы 4 998 человек, всего – 1 801 176. Показатель охвата тестированием населения ХМАО – 256,50. Коэффициент распространения инфекции в Югре на сегодня составляет 1,19.

За последние сутки в России выявлено 20 538 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 599 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 728 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 451 291 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 133 282 летальных исхода, выздоровели 4 956 714 человек.