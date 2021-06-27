Пожарные Нягани отработали тушения на объектах энергетики

Фото: МЧС ХМАО-Югры

Личный состав четвертого пожарно-спасательного отряда в Нягани прошел проверку учениями. Они отработали навыки тушения пожаров на объекте энергетики.

– По сценарию учений на подстанции в результате короткого замыкания в автотрансформаторе произошло возгорание. Обнаружив срабатывание сигнализации, дежурный сообщил о происшествии по номеру 112, в это же время автоматически прошло оповещение персонала о прекращении работ и эвакуации в безопасное место, – пояснили организаторы.

36 спасателей и семь единиц специальной техники прибыли через шесть минут. Заместитель главного инженера встретил пожарных и сообщил, что нарушена целостность трансформатора, горит разлившееся масло и корпус установки, а также указал спасателям места заземления пожарной техники.

Сотрудники МЧС оценили уровень сложности возгорания. На территории подстанции развернули штаб пожаротушения. Они решили тушить горящее масло пеной, остальные конструкции следовало защищать от огня водой, заземлив всю технику и используя специальные диэлектрические комплекты.

За выполнением задания наблюдали посредники из числа руководящего состава отряда. После проведения полного развертывания, расчетов и подачи огнетушащих средств от руководителя тушения поступил доклад о ликвидации условного горения.

После учений организаторы провели подробный анализ действий персонала объекта и пожарно-спасательных подразделений, действия которых признаны правильными и выполненными своевременно.