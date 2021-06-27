В Сургуте росгвардейцы торжественно присягнули на службу

Присягу на верность Отечеству произнесли 16 бойцов отряда. Фото: Управления Росгвардии по ХМАО - Югре

Торжественная церемония приведения к присяге впервые поступивших на службу сотрудников спецподразделения Управления Росгвардии по ХМАО – Югре прошла в Сургуте на базе ОМОН «Стерх».

Новичков службы с торжественным событием поздравили заместитель начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре подполковник Алексей Мигуцкий, командир ОМОН полковник полиции Евгений Дерягин, председатель совета ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов Сургута и Сургутского района Александр Сусидко.

Присягу на верность Отечеству произнесли 16 бойцов отряда. Перед государственным флагом Российской Федерации они поклялись соблюдать Конституцию нашего государства, бороться с преступностью и достойно выполнять свой служебный долг.

– Выбрав путь служения Родине, вы возложили на себя ответственность за безопасность и спокойствие граждан. Это требует от вас полной самоотдачи и проявления лучших качеств. Достойно пронесите через всю свою жизнь высокое звание сотрудника войск правопорядка, – поздравил молодых бойцов подполковник Алексей Мигуцкий.

Троекратное «ура» и государственный гимн Российской Федерации завершили официальную часть знакового мероприятия. После торжественной церемонии полковник полиции Евгений Дерягин вручил отличившимся сотрудникам погоны к очередным специальным званием, медали «За отличие в службе» разных степеней, нагрудные знаки участника боевых действий.