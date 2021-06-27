Прокуратура Сургута добилась перерасчета за коммуналку, которую горожанину начислили неправомерно

После перерасчета оказалось, что сургутянину незаконно начислили за коммуналку 113 000 рублей Фото: Ирина Ромашкина

Прокуратура Сургута произвела перерасчет незаконно начисленной платы за коммунальные услуги жителю города. Мужчина к прокурорам с просьбой разобраться, откуда взялась такая астрономическая сумма в платежках за жилье. На основании заявления сотруднкии проверили соблюдение требований жилищного законодательства управляющей организацией.

– Установлено, что несмотря на решение суда об отказе во взыскании с жителя задолженности по оплате коммунальных услуг, вступившее в законную силу, управляющая организация необоснованно продолжала начислять вышеуказанную задолженность, что отражалось в платежных документах заявителя. В связи с этим прокурор города внес в адрес руководителя управляющей компании представление, потребовав устранить допущенные нарушения закона, – прокомментировала прокуратура Сургута.

После перерасчета оказалось, что сургутянину незаконно начислили за коммуналку 113 000 рублей.