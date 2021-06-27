В аэропорту Ханты-Мансийска из-за неисправности заменили самолет: пассажиры девять часов ждали вылета

Самолет компании «Аэрофлот» сообщением Ханты-Мансийск – Москва должен был вылететь по расписанию в 6:55 местного времени Фото: Ирина Ромашкина

Девять часов в аэропорту пришлось ожидать югорчанам и гостям Ханты-Мансийска, пока авиакомпания решала проблему с технической неисправностью самолета. О том, что лайнер не в порядке, выяснилось перед вылетом. Борт было решено заменить.

Происшествие случилось накануне, 26 июня. Самолет компании «Аэрофлот» сообщением Ханты-Мансийск – Москва должен был вылететь по расписанию в 6:55 местного времени, но внезапно пассажирам сообщили о задержке рейса из-за технической неисправности.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, на рейс были зарегистрированы 127 пассажиров, из них 22 ребенка. В Ханты-Мансийск был выслан резервный борт. Вылета пассажиры дожидались девять часов: самолет вылетел в столицу только в 15:49.