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Происшествия27 июня 2021 9:08

В аэропорту Ханты-Мансийска из-за неисправности заменили самолет: пассажиры девять часов ждали вылета

Авиавокзал приютил 127 пассажира, в том числе 22 ребенка
Лина Орлова
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Самолет компании «Аэрофлот» сообщением Ханты-Мансийск – Москва должен был вылететь по расписанию в 6:55 местного времени

Самолет компании «Аэрофлот» сообщением Ханты-Мансийск – Москва должен был вылететь по расписанию в 6:55 местного времени

Фото: Ирина Ромашкина

Девять часов в аэропорту пришлось ожидать югорчанам и гостям Ханты-Мансийска, пока авиакомпания решала проблему с технической неисправностью самолета. О том, что лайнер не в порядке, выяснилось перед вылетом. Борт было решено заменить.

Происшествие случилось накануне, 26 июня. Самолет компании «Аэрофлот» сообщением Ханты-Мансийск – Москва должен был вылететь по расписанию в 6:55 местного времени, но внезапно пассажирам сообщили о задержке рейса из-за технической неисправности.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, на рейс были зарегистрированы 127 пассажиров, из них 22 ребенка. В Ханты-Мансийск был выслан резервный борт. Вылета пассажиры дожидались девять часов: самолет вылетел в столицу только в 15:49.