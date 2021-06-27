Погода в Югре на 27 июня: в округе пройдут дожди

На западе региона воздух прогреется до + 27 градусов Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня, 27 июня, в Югре будет облачно, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11… +16 градусов, в восточных районах +5… +10 градусов, днем +16… +21 градусов, по западной половине округа местами +22… +27 градусов.

Ханты-Мансийск: +20 градусов, облачно, днем кратковременный дождь, ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с.

Сургут: +17 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 4 м/с.

Нижневартовск: +19 градусов, облачно, ветер легкий, западный 2 м/с.

Нефтеюганск: +15 градусов, облачно и слабый дождь, ветер легкий, северо-западный 2 м/с.

Когалым: +19 градусов, облачно, ветер легкий, северо-западный 3 м/с.