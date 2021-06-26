Число заболевших коронавирусом в Югре на 26 июня 2021 года увеличилось на 108 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 26 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 108 и составило 59 410 человек.

За последние сутки в России выявлено 21 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 619 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 347 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 430 753 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 132 683 летальных исхода, выздоровели 4 943 986 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что в Когалыме штрафуют за отсутствие маски. Полицейские и представители администрации города ходят по торговым объектам и предприятиям общественного питания.

– На должностное лицо составлен протокол за отсутствие контроля за персоналом и посетителями по соблюдению масочного режима. С покупателями и представителями магазинов проведены беседы о необходимости соблюдения профилактических мер, – отметили в местной администрации.