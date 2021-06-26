Югра
Еще
Радио
Югра
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 июня 2021 11:09

Советчанка заплатила за поездку домой из Нижневартовска 76 тысяч рублей

На такую сумму, она, конечно, не рассчитывала
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Советчанка заплатила за поездку домой из Нижневартовска 76 тысяч рублей.

Советчанка заплатила за поездку домой из Нижневартовска 76 тысяч рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

Советчанка заплатила за поездку домой из Нижневартовска десятки тысяч рублей. На протяжении нескольких дней женщина находилась в другом городе, домой она решила ехать на частном автомобиле, воспользовавшись международным сервисом поиска попутчиков «BlaBlaCar».

Связавшись с водителем и договорившись о поездке, она перешла по предложенной им ссылке и попыталась оплатить сбор за пользование системой, но код, который пришел женщине не подошел для оплаты. Далее они договорились с водителем о встрече, чтобы двинуться в путь, но пассажироперевозчик так и не объявился.

– Договорившись с другим водителем, женщина все же вернулась домой и обнаружила, что с ее карты четыре раза были списаны деньги в иностранной валюте в сумме около 76 тысяч рублей, – рассказали в ОМВД России по Советскому району.

В ходе разбирательств установлено, что списание происходило в городе Днепр Республики Украины. На счету у заявительницы была достаточно крупная сумма денег, но он был заблокирован самой кредитной организацией.