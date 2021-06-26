Советчанка заплатила за поездку домой из Нижневартовска 76 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Советчанка заплатила за поездку домой из Нижневартовска десятки тысяч рублей. На протяжении нескольких дней женщина находилась в другом городе, домой она решила ехать на частном автомобиле, воспользовавшись международным сервисом поиска попутчиков «BlaBlaCar».

Связавшись с водителем и договорившись о поездке, она перешла по предложенной им ссылке и попыталась оплатить сбор за пользование системой, но код, который пришел женщине не подошел для оплаты. Далее они договорились с водителем о встрече, чтобы двинуться в путь, но пассажироперевозчик так и не объявился.

– Договорившись с другим водителем, женщина все же вернулась домой и обнаружила, что с ее карты четыре раза были списаны деньги в иностранной валюте в сумме около 76 тысяч рублей, – рассказали в ОМВД России по Советскому району.

В ходе разбирательств установлено, что списание происходило в городе Днепр Республики Украины. На счету у заявительницы была достаточно крупная сумма денег, но он был заблокирован самой кредитной организацией.