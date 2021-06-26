В Югре аттестаты получили выпускники Кадетской школы-интерната. Фото - "СУ СКР по ХМАО-Югре" в ВК.

В Югре аттестаты получили выпускники Кадетской школы-интерната. В торжественном мероприятии принял участие первый заместитель руководителя следственного управления Дмитрий Шерман.

Он пожелал выпускникам удачи при поступлении в высшие учебные заведения, успешного жизненного пути, принятия взвешенных решений и обдуманных поступков, а также правильного выбора будущей профессии.

Отметим, что следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на основе соглашения осуществляет сотрудничество с Кадетской школой-интернатом в области профессиональной довузовской ориентации учащихся, их направленной подготовки к поступлению в высшие учебные заведения СК России.

Один из выпускников уже определился с будущей профессией, решив связать свою судьбу со следственной работой, и в 2021 году планирует поступать в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета Российской Федерации.