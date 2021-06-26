В детсадах Когалыма летом проводят ремонт. Фото - "Администрация города Когалыма" в ВК.

В детсадах Когалыма летом проводят ремонт. Приемка образовательных организаций запланирована в августе.

По данным управления образования администрации города Когалыма, в настоящее время в рамках подготовки образовательных организаций к новому учебному году во всех учреждениях ведутся работы. Летом в школах и детских садах будет выполнен косметический ремонт групповых комнат и спален, учебных классов, коридоров и лестничных клеток.

– Масштабные ремонтные работы проводятся в детском саду «Сказка» - там, помимо всего прочего, производится ремонт кровли, замена пожарной сигнализации. В детских садах «Березка» и «Сказка» будет выполнен ремонт пищеблока. В школах №5 и №8 – отремонтируют стоматологические кабинеты, а в Доме детского творчества - актовый зал, – рассказали в ведомстве.

Кроме того, в целях приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями, в ряде образовательных организаций обновляется технологическое оборудование, мебель.