За пьяную езду на автомобиле житель Радужного отправится в тюрьму Фото: Татьяна Коркина

В Радужном суд вынес обвинительный приговор против местного жителя. Его признали виновным за пьяную езду на автомобиле.

Подсудимый в декабре 2020 года уже наказан за пьянство за рулём. Но несмотря на это, в апреле текущего года он вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения, подвергая опасности жизнь и здоровье других людей.

Суд, с учётом мнения государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также мужчину лишили прав на управление транспортом на 3 года.

Мы уже сообщали о подобном случае в Нефтеюганске. Там, против местного жителя возбудили уголовное дело и ему грозило два года тюрьмы за очередное пьянство за рулём.