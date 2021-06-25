Вартовчанин, в поиске жилья для отдыха, "подарил" аферистам 70 тысяч рублей Фото: Юлия Кучеренко

За прошедший день в Югре зарегистрировано 8 случаев мошенничества. Югорчане лишились 600 тысяч рублей. Жертвами аферистами стали жители Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Лангепаса, Мегиона и Сургутского района.

Так, 33-летний житель Нижневартовска, желая отдохнуть в Абхазии, искал походящее жильё через интернет на сайте «save-booking.com» в городе Гагры. В итоге он перевёл преступникам порядка 70 тысяч рублей.

В руки мошенникам попал и 40-летний житель Мегиона. Он решил купить авиабилеты через сайт «Туту.ру». Югорчанин ввёл реквизиты банковской карты, а после этого с счёта мужчины списались 7 тысяч рублей, но билеты он так и не получил.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Полиция разыскивает подозреваемых.