Спасатели Сургута приняли участие в акции «Рука помощи» Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Сургутском районе, в центре ночного пребывания «Шаг вперёд», который расположен в посёлке Кедровый проходит сбор пожертвований для югорчан, попавших в трудную жизненную ситуацию. В центре принимаются одежда и предметы первой необходимости.

- Мы уже не в первый раз участвуем в таком мероприятии. В нашем мире есть такая проблема, когда множество еще вполне годных вещей оказываются на свалке, а рядом с нами у людей нет элементарных вещей, таких как одежда, обувь, посуда, - рассказал начальник 131 пожарно-спасательной части Эдуард Тюменцев.

По словам Эдуарда, акция по сбору вещей открывает возможность сотрудникам вовлечься в добрые и полезные дела без большого отрыва от рабочего процесса. Для него важно добиваться практического результата через подобные мероприятия. Акция распространяет не только добро, ощущение взаимопомощи, поддержки, но и пробуждает у людей положительные чувства.

В сборе вещей приняло участие более 20 сотрудников. Общими усилиями собрано несколько коробок с вещами для взрослых и детей.