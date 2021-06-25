В Ханты-Мансийске прошла акция «Весть Победы» Фото: КДЦ Октябрь

Культурно-досуговый центр «Октябрь» присоединился к Всероссийской акции «Весть Победы», посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Параду Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Артисты центра в военной форме проехали на автомобилях времен Великой Отечественной войны по улицам окружной столицы со знаменами Победы и флагами Ханты-Мансийска и спели военные песни. Акция началась в 12:00, одновременно из автомобилей Ханты-Мансийска раздался гудок – дань светлой памяти тем, кто погиб спасая мир от фашизма, трудился в тылу, отдавал все, чтобы приблизить день Великой Победы. Из машин-участников акции в течение дня звучали «Прощание славянки», Марш артиллеристов, Марш Буденного, «Стальная эскадрилья», Авиамарш, Марш советских танкистов и другие военные марши.