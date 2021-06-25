В Югре в двух страшных авариях погибли два человека Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в котором 2 человека погибли и 8 – получили травмы.

На 113 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный» 25-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада», выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Газ», за рулём которого находился 50-летний мужчина. В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте происшествия, а два его пассажира, мужчины 28 и 22 лет получили травмы.

Также жуткое ДТП произошло на 550 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск». Там, от столкновения двух автомобилей: "Фольцваген» и "Тойота" пострадали 4 человека и один 69-летний мужчина-пассажир "Тойоты" погиб.

Кроме того, в Югре сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 29 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 40 – за нарушение требований к перевозке детей.