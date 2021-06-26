Погода на 26 июня в Югре: местами небольшой дождь

В Югре местами небольшой дождь. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Переменная облачность. По западной половине местами кратковременный дождь, по восточной половине местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +7,+12 °С, днем +21,+26 °С, местами +15,+20 °С.

По г. Ханты - Мансийску: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +9,+11 °С, днем +22,+24 °С.

В этот день почитается память мученицы Акелины (Акулины). В народе этот день называли: Акулина Гречишница (в это время сеют гречу), Акулина - Кривые огурцы (в это время еще можно сеять огурцы, но красивыми они уже не будут). С Акулины лютуют мошкара, комары, оводы, слепни, мухи. «Мошкара толчется кругами - к хорошей погоде». Наши предки вечером 26 июня следили за луной: если она в белом кругу, то будет дождь. Конец «воробьиным ночам». В это время зацветает барбарис.