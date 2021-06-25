В Пыть-Яхе наркосбытчика посадили на шесть лет строгого режима Фото: pixabay.com

В Пыть-Яхе суд вынес обвинительный приговор участнику организованной группы. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

В суде выяснилось, что 24 - летний житель Тюмени вступил в организованную преступную группу, которая занималась сбытом синтетических наркотиков через интернет-магазин на территории Сургута и Пыть-Яха. Получая от соучастников крупные партии наркотиков, подсудимый фасовал их и продавал их через Интернет, и размещал их в специально оборудованные «тайники – закладки». У него изъято около 5 килограмм наркотиков.

Суд, с учётом выполненного мнения государственного обвинителя, назначил наркосбытчку наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.