Число заболевших коронавирусом в Югре на 25 июня 2021 года увеличилось на 99 человек Фото: pixabay.com

За последние дни в Югре зафиксирован рост случаев заболевания коронавирусом. Так, за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 99 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 59 302 случая новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 75 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 диагностирована пневмония, у 1 человека бессимптомное течение заболевания. Контакт установлен в 96 случаях, по 3 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 5 728 человек, сняты с наблюдения – 227 322 жителя региона. За сутки на коронавирус обследованы 4 304 человека, всего прошли обследование 1 792 043 югорчанина.

Больше всего случаев заболевания выявлено: в Сургуте – 15; Ханты-Мансийске – 12; Советском районе – 11 и Нефтеюганске – 10. За день случаи заражения также зафиксированы: в Нижневартовске – 9; Урае – 8; Нягани – 4; Кондинском районе – 4; Лангепасе – 3; Мегионе – 3; Югорске – 3; Нефтеюганском районе – 3; Когалыме – 2; Радужном – 2; Белоярском районе – 2; Октябрьском районе – 2; Нижневартовском районе – 2; Сургутском районе – 2; Покачах – 1; Пыть-Яхе – 1.

Состояние 74 пациентов по-прежнему тяжёлое, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 1 человек за сутки скончался от коронавируса, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 807 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 75 человек, за весь период пандемии вылечились 57 513 югорчан.