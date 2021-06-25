Югорчанин украл у продавца в магазине сотовый телефон Фото: pixabay.com

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 61 преступление. По горячим следам раскрыто 43.

В Нижневартовске сотрудниками ГИБДД задержаны подозреваемые, которые в ночное время, в тамбуре магазина похитили игровой терминал. Преступники уже ранее судимы и против них снова возбуждено уголовное дело.

Полицейские Югорска задержали мужчину, у которого нашли свёрток с порошкообразным наркотиком, массой 1,080 грамма. Югорчанин уже судим за аналогичное преступление и теперь дожидается нового наказания под подпиской о невыезде.

В округе продолжаются кражи велосипедов, так в Пыть-Яхе угнали двухколёсный транспорт, стоимостью 11 тысяч рублей, возле крыльца подъезда дома в 3 микрорайоне города.

Кроме того, в округе раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений. Сотрудники уголовного розыска «Нижневартовский» задержали мужчину, который на территории дачного участка Нижневартовского района, украл шесть отрезков металлических труб. Сумма ущерба составила 8,5 тысяч рублей. Мужчина под подпиской о невыезде.

Полицейские Сургута выяснили, что 21 июня 64-летний подозреваемый, в магазине похитил с прилавка сотовый телефон, принадлежащий продавцу магазина. Нарушитель закона находится под подпиской о невыезде.