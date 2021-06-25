В Сургутскую больницу придут молодые врачи дефицитных специальностей Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Каждый год Сургутская травматологическая больница пополняет кадры молодыми специалистами. Многие из них приходят по программам целевого обучения. Клиника работает как с выпускниками школ, выбравшими профессию врача, так и с выпускниками медицинских ВУЗов, которые планируют поступать в ординатуру и готовы освоить непростые, но наиболее востребованные специальности. В 2021 году по направлению от травматологической больницы заканчивают обучение 10 врачей. Среди них неврологи, хирурги, физиотерапевты, рентгенологи, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды и врачи клинической лабораторной диагностики. Всех специалистов возьмут в медучреждение и они будут обязаны отработать здесь не менее трёх лет. В реализацию программ целевого обучения клиника включилась с 2014 года. За это время дипломированными специалистами в травматологическую больницу уже вернулись около 30-ти «целевиков». Большинство из них прошли обучение в Сургутском государственном университете, но для обучения по некоторым редким специальностям травматологическая больница выдает направления в ВУЗы других регионов.